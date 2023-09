Foggia e Benevento, prima vittoria. Juve Stabia ok

Nei posticipi della seconda giornata del campionato di Serie C (girone C), la Juve Stabia coglie il secondo successo battendo 1-0 l'Avellino. Buon punto del Taranto in trasferta contro il Picerno: Cianci risponde ad Albadoro. Primo successo per Foggia e Benevento. I rossoneri vincono 1-0 contro il Giugliano, la squadra di Andreoletti si impone sempre per 1-0 sulla Virtus Francavilla

Nella serata che chiude la 2^ giornata del campionato di Serie C, festeggia la Juve Stabia che aggancia a quota 6 punti in classifica Turris e Latina dopo aver battuto 1-0 l'Avellino grazie alla rete di Bellich arrivata a un quarto d'ora dal termine della gara. Punto prezioso per il Taranto che esce con un pari dal difficile campo del Picerno. Albadoro porta in vantaggio i lucani che accarezzano a lungo l'idea del successo ma al 78' Cianci chiude il match sull'1-1. Entrambe le squadre a 4 punti. Prima vittoria in campionato per due delle 'big' del girone C, Benevento e Foggia. La squadra di Andreoletti si impone 1-0 sulla Virtus Francavilla (rete di ferrante) e chiude in 10 per l'espulsione di Capellini nel finale. Il Foggia di Cudini si impone 1-0 (Tonin) nella sfida casalinga contro il Giugliano.