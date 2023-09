Serie C, Carrarese e Torres a punteggio pieno

Nelle gare del sabato della terza giornata di C, vittoria della Carrarese che resta a punteggio pieno nel girone B, a pari punti con la Torres che vince a Olbia. Successi anche per Pescara e Lucchese. Al Sestri Levante il derby con l’Entella. Nel girone A il Mantova e la Triestina in testa dopo i successi con Pro Sesto e Pro Vercelli

Altre nove partite della terza giornata della Serie C Now giocate in questo sabato. Nel girone A, vincono Mantova (in testa a quota 7 punti in tre partite) e Triestina, che battono Pro Sesto e Pro Vercelli. Pari senza reti tra Pergolettese e Renate. Nel girone B la Carrarese centra la terza vittoria su tre, battendo 1-0 la Vis Pesaro. I toscani sono in testa a pari punti con la Torres, che batte 3-0 in trasferta l’Olbia. Subito dietro a 7 punti ci sono Pescara (3-2 sull’Arezzo) e Lucchese (che vince 3-1 in casa della Recanatese). Al Sestri Levante il derby ligure con l’Entella. Ecco tutti i risultati di giornata

Mantova-Pro Sesto 2-0

52’ Maggioni, 74’ Fiori

Pergolettese-Renate 0-0

Carrarese-Vis Pesaro 1-0

59’ aut. Zoia

Recanatese-Lucchese 1-3

18’ Gucher (L), 52’ Pinna (L), 60’ Melchiorri (R ), 90+7’ Tumbarello (L)

Pescara-Arezzo 3-2

11’ Tunjov (P), 12’ Merola (P), 45’ aut. Mesik (P), 55’ Gucci (A), 71’ Cangiano (P)

Virtus Entella-Sestri Levante 0-1

17’ Pane

Gubbio-Fermana 0-0

Olbia-Torres 0-3

45+2’ e rig. 69’ Scotto, 81’ Liviero

Triestina-Pro Vercelli 2-0