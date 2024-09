Cadono Spal e Perugia, Benevento a valanga

Cade ancora la Spal stavolta in casa per 3-2 contro la Lucchese nonostante la doppietta di Antenucci. Male anche il Perugia sconfitto per 2-0 a Carpi. Stesso punteggio per la Pianese contro il Campobasso. Tutto facile per il Benevento contro il Potenza. Il programma della terza giornata si chiude domani con Entella-Ascoli, posticipata per il maltempo

