Il Renate vola in testa. Vincono Catania e Pescara

Il Renate batte di misura l'Alcione Milano e vola in testa al girone A, in attesa delle partite di Padova e Pro Vercelli. L'Atalanta U23 non va oltre il pareggio con il Trento, mentre la Virtus Verona supera il Novara. Nel girone B, successo del Pescara sul Rimini e del Pineto sull'Arezzo. Nel gruppo C, il Catania vince contro la Juventus Next Gen. Nessun gol invece tra Picerno e Casertana

