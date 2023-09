Vincono Mantova e Padova, ma il Vicenza non molla

Si è completata la domenica della quinta giornata della Lega Pro. Nel gruppo A il Padova ha battuto per 2-0 la Virtus Verona nello scontro fra le prime in classifica. La Torres si conferma capolista del girone B a punteggio pieno dopo la vittoria a Sestri Levante. Vittorie in casa nel gruppo C per Avellino e Crotone

VICENZA-PERGOLETTESE, MALORE PER L'ALLENATORE OSPITE