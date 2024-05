Serie C, le gare del 1° turno dei playoff su Sky

Iniziano i playoff: tutte le gare della stagione live su Sky e in streaming su Now per il biennio 2023-25: 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff e della Supercoppa

Tutta la Serie C NOW 2023/2024 è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite. Iniziano i playoff di Serie C per la stagione 2023/24, martedì si torna in campo per giocarsi l’ultimo posto a disposizione per la Serie B.

Nel primo turno si affronteranno, in gara unica, dalla quinta alla decima squadra di ogni girone: La quinta affronterà la decima, la sesta affronterà la nona e la settima affronterà la sesta. In caso di pareggio, arriverà al secondo turno la squadra con il posizionamento migliore in classifica.