A Modugno, in provincia di Bari, il vicepresidente vicario della Lega Pro, Gianfranco Zola, ha incontrato i ragazzi della Rappresentativa Under 16 della Serie C NOW zona sud Italia. I 38 giovani calciatori e lo staff tecnico della rappresentativa hanno avuto modo di conoscere il campione azzurro che da bordocampo ha osservato, preso appunti e parlato con staff e giocatori. “Sono stato particolarmente contento di aver seguito i giovani della Serie C da vicino - ha detto Zola -. I ragazzi richiedono molta attenzione e impegno da parte di tutte le società, sono il futuro dei nostri campionati. E’ stata una giornata importante per questi giovani calciatori e la loro crescita. Mi ricordo di quando da ragazzo giocavo nella Torres in Serie C, fu un’esperienza fondamentale per la mia carriera. Ho avuto tanti compagni come Petrella, Del Favero e Mario Piga, che mi hanno aiutato a crescere nella mia carriera. Spero sia lo stesso per i giovani della nostra Rappresentativa".