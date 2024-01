Nei 19 turni del girone di andata, le presenze negli stadi della Serie C Now sono aumentate del 40%, passando da 1.059.304 spettatori del 2022-23 agli attuali 1.478.526, così come rilevato dal Centro studi della Lega Pro. Un dato positivo, che evidenzia la crescita del torneo e che porterebbe - mantenendo gli attuali numeri nel girone di ritorno - ad abbattere il muro dei 3 milioni complessivi di spettatori, tra paganti e abbonati, un milione in più dell'anno passato. Tutti i tre gironi hanno fatto registrare un sensibile incremento, a riprova di come sia generalizzata l'espansione di pubblico nella Serie C.