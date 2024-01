Lucchese e Rimini ok nelle semifinali di Coppa

Stesso punteggio, 1-0, in entrambe le gare d'andata delle semifinali di Coppa Italia di Serie C. E in entrambe le partite a spuntarla sono le formazioni di casa: la Lucchese batte il Padova grazie alla rete di Yeboah al 34', mentre il Rimini ha la meglio sul Catania con un gol di Lamesta al 38'

LUCCHESE-PADOVA 1-0

34' Yeboah



LUCCHESE (3-4-3): Coletta; Fazzi, Gucher, Benassai (Tiritiello 1' st); Alagna (Quirini 33' st), Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Russo (Guadagni 33' st), Yeboah (Magnaghi 33' st), Rizzo Pinna (Dijbril 18' st). All. Gorgone



PADOVA (3-5-2): Zanellati; Calabrese, Granata, Perrotta (Capelli 28' st); Kirwan, Bianchi, Crisetig (Tordini 13' st), Dezi, Favale (Villa 14' st); Zamparo (Bortolussi 14' st), Palombi (Liguori 33' st). All. Torrente

Il Padova incassa la seconda sconfitta stagionale, perde al Porta Elisa contro la Lucchese 1-0 nella gara d'andata delle semifinali della Coppa Italia di C. Colpo prezioso per i padroni di casa che fino a questo momento sono stati protagonisti di un campionato tra alti e bassi con il 12° posto attualmente occupato nel girone B. Per il Padova, che ambisce al salto di categoria (2° nel girone A dietro al Mantova), esordio dal primo minuto per i neo acquisti Crisetig e Zamparo. La Lucchese imprime un gran ritmo alla gara sin dall'avvio e risulta molto più pericoloso del Padova. Il match si sblocca al 34' grazie a un assist di Visconti che serve Yeboah in area: Favale anticipato e palla in rete. Nella ripresa, Torrente prova a rimescolare le carte e inserisce Tordini. E' proprio il neo entrato a sfiorare il gol del pari ma è l'unica vera occasione per gli ospiti. La Lucchese prova a trovare il raddoppio ma alla fine si accontenta del successo con il minimo scarto.