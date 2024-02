In Recanatese-Pontedera, girone B di Lega Pro, succede di tutto. Finisce 5-4 per i toscani, subito sotto ma capaci nel primo tempo di segnare ben 4 gol in soli 21 minuti. E al 72’ l’episodio più curioso: calcio di punizione a 2 in area battuto dalla Recanatese, il Pontedera sulla linea di porta schiera oltre al portiere anche tutti gli altri dieci giocatori in campo. Primo e secondo tentativo dei padroni di casa finiscono sulla barriera, la terza e ultima chance si stampa sulla traversa