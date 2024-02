Coppa Italia, Catania in finale: Rimini ko 2-0

Sarà il Catania a sfidare il Padova nella finale di Coppa Italia di C: eliminato il Rimini. Nella semifinale di ritorno, in uno stadio Massimino tutto esaurito davanti a 20mila spettatori, decisivi i gol di Cicerelli e Castellini. Finali d'andata e ritorno il 19 marzo e il 2 aprile. Col Padova attualmente secondo in campionato, anche in caso di ko in finale, questa vittoria può valere al Catania l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff

Ventimila spettatori allo stadio , un Massimino tutto esaurito e una città che festeggia la qualificazione del Catania alla finale di Coppa Italia di Serie C . Serata di festa, per il club siciliano che davanti al presidente Ross Pelligra nella semifinale di ritorno ha ribaltato la sconfitta dell’andata e ha eliminato il Rimini , centrando dunque l’obiettivo finale, da giocare contro il Padova . Nella gara di andata, il Rimini allenato dall’ex Napoli e Bologna Emanuele Troise aveva battuto il Catania grazie al gol di Davide Lamesta . Ma nella gara di ritorno giocata in Sicilia , dopo soli 18 minuti, la squadra di Cristiano Lucarelli (squalificato: in panchina è andato il vice Richard Vanigli ) passa e pareggia il conto. Bravo l’ex capitano del Genoa Stefano Sturaro sulla fascia destra, cross basso raccolto da Emanuele Cicerelli e conclusione in rete che fa impazzire i tifosi del Massimino. Nel secondo tempo il Rimini spinge per trovare il pari ma il Catania al 67’ ha l’occasione per raddoppiare con l’ex Benevento Tello. Si resta sull’1-0 e si profilano i tempi supplementari. Ma al minuto 84 arriva un gran gol di Alessio Castellini : un sinistro di fuori area, terzo gol nelle ultime due partite. Dopo la doppietta con la Juve Stabia capolista, un gol pesantissimo che fa esplodere di gioia il Massimino. E, nonostante un gol annullato dall’arbitro al Rimini all’ultimo secondo del recupero, porta il Catania per la prima volta nella sua storia in finale .

Catania, l’accesso in finale può valere i playoff

Oltre al prestigio, per il Catania la finale può rappresentare davvero un’occasione per risollevare la stagione. Dopo il primo posto e la promozione dalla Serie D della scorsa stagione, il Catania attualmente occupa il quindicesimo posto nel girone C di Lega Pro, a -5 punti dal decimo posto, l’ultimo che vale l’accesso ai playoff. Obiettivo non facile da raggiungere in campionato, per una squadra che ha iniziato con Luca Tabbiani in panchina ma poi al suo posto ha scelto di richiamare Cristiano Lucarelli. La vittoria della competizione garantisce invece la qualificazione ai playoff: la squadra che vincerà la Coppa Italia di Serie C accederà infatti direttamente alla fase nazionale, saltando i turni precedenti tra le squadre dello stesso girone. In pratica, vincere il trofeo dà lo stesso vantaggio di qualificarsi al terzo posto in campionato: fase nazionale dei playoff garantite, insieme alle seconde classificate dei gironi. Ma lo stesso vantaggio potrebbe derivare anche in caso di sconfitta in finale, se la squadra vincitrice del trofeo risulterà già qualificata ai playoff nazionali tramite il campionato (si qualificano seconda e terza). Dove il Padova, primo finalista grazie alla vittoria sulla Lucchese, occupa attualmente il secondo posto, a +15 sulla quarta classificata. Per il Catania, dunque, aver centrato la finale di Coppa Italia, può bastare per garantirsi la fase nazionale dei playoff.