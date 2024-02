È il Padova la prima finalista della Coppa Italia di Serie C. Nella semifinale di ritorno giocata allo stadio Euganeo, qualificazione ribaltata: finisce 2-0 contro la Lucchese che si era imposta 1-0 in casa all’andata. La finale è in programma, in gare di andata e ritorno, il 19 marzo e il 2 aprile, contro la vincente della seconda semifinale, in corso ora tra Catania e Rimini

Il Padova ribalta lo 0-1 della semifinale di andata contro la Lucchese e con un 2-0 allo stadio Euganeo si qualifica per la finale della Coppa Italia di Serie C. I padroni di casa, al secondo posto in campionato dietro il Mantova nel girone A di Lega Pro , rimettono in parità la semifinale già al minuto 31 del primo tempo. Calcio d’angolo e colpo di testa di Delli Carri che finisce sulla traversa, poi è bravo il difensore Faedo a ribadire in porta. 1-0 per il Padova e, dopo la vittoria dell’andata della Lucchese decisa dal gol di Philip Yeboah, si va all’intervallo con la qualificazione di nuovo in parità.

Padova, finale contro Catania o Rimini

Nella ripresa il Padova allenato dall’ex genoano Vincenzo Torrente accelera. Al 50’ potrebbe passare ancora, prima con Radrezza poi con Cretella ma il portiere della Lucchese Coletta dice di no. Poi è ancora Cretella a sprecare, ma i pericoli per la Lucchese non sono finiti, con un’altra grandissima parata del portiere e capitano degli ospiti, che al 59’ salva su Capelli. Poi l’occasione per pareggiare arriva al 70’ sui piedi di Quirini che da solo davanti a Zanellati spreca e si fa deviare la conclusione in angolo. Occasione mancata, non così per il Padova che quattro minuti dopo raddoppia con l’ecuadoregno Kevin Varas, 8 gol in stagione ma il primo in Coppa Italia: botta di destro a pochi passi dalla porta e 2-0. Non è però finita. La Lucchese ha un’occasione colossale all’80’ con Russo a tu per tu con Zanellati che si supera e salva il risultato che vale la finale. E sempre il portiere del Padova, preferito ad Antonio Donnarumma in panchina, è decisivo a due minuti dalla fine, chiudendo la porta sul tiro di Djibril. Il risultato non cambia più e il Padova centra per la seconda volta la finale di Coppa Italia di C negli ultimi tre anni, dopo averla vinta nella stagione 2021/2022. Appuntamento, adesso, il 19 marzo e il 2 aprile, per la doppia sfida con la vincente dell’altra semifinale tra Catania e Rimini.