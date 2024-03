Serie C, le gare della 30^ giornata su Sky

30^ giornata del campionato di Serie C: tutte le gare della stagione saranno live su Sky e in streaming su Now per il biennio 2023-25: 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia

Tutta la Serie C NOW 2023/2024 è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite. Da oggi 5 a giovedì 7 marzo 2024 si torna in campo per il turno infrasettimanale valido per la trentesima giornata della stagione.

L’INIZIATIVA – Inoltre, giovedì 7 marzo alle ore 18.30, grande appuntamento al negozio flagship Sky di Taranto di via Federico di Palma 95, dove tifosi e appassionati potranno incontrare i calciatori Simone Calvano, Gianluca Mastromonaco e Simone Simeri. L’iniziativa è aperta a tutti e sarà un’occasione imperdibile per poter conoscere da vicino i rossoblu che saranno disponibili per foto, autografi e per rispondere alle domande dei presenti.