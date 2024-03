Tensione a Padova, tifosi Catania entrano in campo

Attimi di tensione a Padova, nell’intervallo della finale d'andata di Coppa Italia di C: un centinaio di tifosi del Catania hanno scavalcato i cancelli e sono entrati in campo andando poi sotto il settore padovano per tentare di lanciare petardi e prendere uno striscione. A riportare la calma è servito l'intervento delle forze dell'ordine, che poi si sono schierate sotto il settore dei quasi 2mila tiosi catanesi. Rischio sanzioni e chiusura della curva per la gara di ritorno del 2 aprile

