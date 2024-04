Nel giro di quattro giorni il Catania prima si giocherà un trofeo e poi dovrà evitare di finire in Serie D. Un saliscendi incredibile per gli etnei che, tra poco, ospiteranno il Padova nella finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. Domenica, invece, i siciliani andranno a far visita alla Virtus Francavilla in una gara importantissima, per entrambe, in chiave salvezza