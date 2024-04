Nella sfida della 35^ giornata del girone C di Lega Pro, il Messina batte il Monterosi per 2-1. I padroni di casa mettono in cassaforte il risultato negli ultimi minuti del primo tempo: al 44’ la sblocca Rosafio. Splendida la rete del raddoppio realizzata da Plescia che riceve palla in area, controlla di petto e al volo di sinistro batte il portiere avversario. Nel video gli highlights della sfida

