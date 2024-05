Con le prime nove sfide scattano stasera i playoff di Serie C: 28 le squadre in corsa per la quarta e ultima promozione. La vincitrice, il 9 giugno, raggiungerà Mantova, Cesena e Juve Stabia in B. Ecco una guida con squadre coinvolte e date, il meccanismo delle varie fasi e delle final four. La novità à l'utilizzo da subito del Var. Tutte le gare della regular season, dei playoff e della Supercoppa sono live su Sky e in streaming su NOW per il biennio 2023-25

SERIE C, LE PARTITE SU SKY