Vicenza-Padova rinviata per maltempo

Non si giocherà questa sera il derby veneto tra L.R. Vicenza e Padova, valido per i playoff del campionato di serie C di calcio, in programma allo stadio Menti alle 20.30. Ad annunciare la decisione, come riportato dall'Ansa, è stato il Prefetto di Vicenza per motivi di sicurezza legati al maltempo, dopo che il fiume Bacchiglione, che scorre a poche decine di metri dall'impianto, ha superato i 5 metri d'altezza al ponte degli Angeli e la piena è prevista nel pomeriggio. Alla fine ha prevalso la sicurezza e dopo un'attesa di un paio d'ore si è deciso per il rinvio del match che, anche per le tempistiche del calendario, si dovrebbe disputare domani, sempre alle 20.30. Una decisione ufficiale sarà annunciata dopo un nuovo vertice in Prefettura previsto per le 9 di domani