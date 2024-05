Primo tempo combattuto al Ceravolo. Parte meglio la Cremonese che trova anche il vantaggio con un tap-in di Tsadjout. Il Catanzaro prova a rispondere con Iemmello e Vandeputte ma le due conclusioni termianno a lato. Diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD