Gli highlights di Benevento-Carrarese 2-2

Il pareggio della semifinale playoff di ritorno premia la Carrarese, che conquista la finale in virtù dell'1-0 dell'andata. Partono forte i giallorossi: Lanini sblocca il risultato, ma dopo 3 minuti i toscani ristabiliscono l'equilibrio con Finotto. Talia riporta avanti il Benevento, prima di essere espulso per doppia ammonizione al 42'. Nella ripresa una punizione di Schiavi regala alla Carrarese la finale, dove affronterà il Vincenza con in palio la promozione in Serie B

BENEVENTO-CARRARESE 2-2, RIVIVI LA PARTITA