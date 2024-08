La vicenda relativa all'impossibilità dell'utilizzo dello stadio Iacovone per via dei Giochi del Mediterraneo (con conseguente spostamento della squadra in altra sede) ha portato all'addio del presidente del club: "Disimpegno totale dal Taranto, lascio con amarezza". Schenetti, arrivato martedì, ha già salutato: come lui potrebbero farlo tanti altri giocatori. Incerto anche il futuro di Ezio Capuano: ipotesi addio da non scartare per l'allenatore

La notizia dell'addio di Massimo Giove dalla carica di presidente del Taranto, ha scosso l'ambiente e non solo. Il numero uno del club pugliese, in una lunga lettera ai tifosi, ha spiegato le motivazioni della sua scelta da ricercarsi nell'impossibilità di utilizzare lo stadio di casa (Iacovone) per le prossime stagioni per via dei Giochi del Mediterraneo: "Con grandissimo malessere e grandissima delusione mi spiace comunicare a tutti i tifosi che la mia missione, la mia carica e il mio attaccamento al nostro amato Taranto si concludono definitivamente in data odierna, con disimpegno totale al club. Questa dolorosa decisione nasce esclusivamente per la vicenda dei Giochi del Mediterraneo e precisamente la ristrutturazione dello Stadio Erasmo Iacovone”.