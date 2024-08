Coppa Italia Serie C, il Milan Futuro oggi su Sky

Riparte questo weekend la nuova stagione per le squadre di Serie C. Si scende in campo per il primo turno di Coppa Italia di Serie C, da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW : il programma

Finalmente si riparte. Inizia la nuova stagione calcistica per le squadre della terza serie italiana. A scendere in campo per il primo turno di Coppa Italia Serie C, da seguire su Sky e in streaming su NOW: Lecco-Milan Futuro, stasera alle 21 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e Latina-Perugia, domani, domenica alle 20 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Aggiornamenti su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite, su skysport.it e i canali social ufficiali Sky Sport.