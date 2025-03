Coppa Italia, finale d'andata: Giana-Rimini 0-1

Nell'andata della finale di Coppa Italia di Serie C, il Rimini si impone a Gorgonzola 1-0 battendo la Giana Erminio. Match equilibrato per quasi tutti i 90'. Cioffi segna il gol della vittoria all'81'. L'8 Aprile la gara di ritorno in Romagna per decidere chi tra le due squadre si aggiudicherà il trofeo

GIANA ERMINIO-RIMINI 0-1

81’ Cioffi



GIANA ERMINIO (3-5-1-1): Mangiapoco; Alborghetti, Ferri (85′ Ballabio), Scaringi; Previtali (46′ Colombara), Nichetti, Marotta, Pinto (79′ Capelli), De Maria; Lamesta, Stuckler. All. Chiapella



RIMINI (5-3-2): Vitali; Megelaitis, Gorelli, Lepri; Cinquegrano (91′ Bellodi), Garetto (46′ Conti), Langella, Fiorini (63′ Malagrida), Longobardi; Parigi, Cioffi (91′ Leonardi). All. Buscé

In una spettacolare cornice di pubblico, anche grazie all'arrivo a Gorgonzola di numerosissimi tifosi del Rimini, è andata in scena la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C tra Giana Erminio e Rimini. Due squadre arrivate all'ultimo atto della competizione, forse, contro-pronostico ma pronte a venedere cara la pelle per aggiudicarsi il trofeo e il passaggio ai playoff con l'opportunità di saltare la coda inter-girone. Gara combattuta, tesa e intensa tra le due squadre che esprimono un bel calcio, si affrontano con attenzione senza disdegnare azioni offensive alla ricerca del gol.



La Giana ci prova con Pinto e De Maria, il Rimini fatica a rendersi pericoloso nella prima frazione. Nella ripresa tentativo di Stuckler, poi il Rimini guadagna campo e spinge fino all'81' quando un lancio in profondità è addomesticato da Cioffi che punta e salta Ferri e con il destro realizza la rete che decide la gara, anche se è da sottolineare, nel finale, la generosità della Giana che attacca a testa bassa ma non riesce a evitare la sconfitta. L'8 Aprile a Rimini si replica, i biancorossi devono difendere il gol di vantaggio per aggiudicarsi in casa la Coppa Italia di Serie C.