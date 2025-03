Lega Pro, rinviata per maltempo Pescara-Arezzo

Rinviata a data da destinarsi Pescara-Arezzo, match della 34^ giornata del girone B di serie C prevista per sabato 29 marzo alle 15. La forte pioggia scesa nelle ultime ore ha generato allagamenti e problemi di viabilità intorno allo Stadio Adriatico, soprattutto nella zona sud, dove ci sono aree interdette a causa del rischio di caduta alberi. Da qui la decisione del rinvio dopo che era stata presa in considerazione la possibilità di far giocare la partita a porte chiuse

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore è arrivata l'ufficialità del rinvio di Pescara-Arezzo, match della 34^giornata di serie C, girone B, a causa del maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto nella zona. In particolare la forte pioggia scesa ha creato allagamenti e problemi di viabilità intorno allo Stadio Adriatico, soprattutto nella zona sud, dove ci sono aree interdette a causa del rischio di caduta alberi. Per questo motivo gli organi di pubblica sicurezza, dopo che si era valutata anche la possibilità di far disputare il match ma a porte chiuse, hanno deciso il rinvio "a data da destinarsi". Il 9 o il 17 aprile le date plausibili per il recupero del match