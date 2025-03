Si scaldano i motori per la fase finale della Serie C che ha comunicato il calendario dei playoff e dei playout. Si parte il 4 maggio con il primo turno dei playoff fino ad arrivare alla final four con la finale che si giocherà con gare di andata e ritorno tra il 2 e il 7 giugno. Il 10 e il 17 maggio sono le date scelte per i playout. Di seguito il calendario.