Panatti, pendolare a Ospitaletto: "200 km tra casa e campo"

200 kilometri al giorno per allenarsi con l'Ospitaletto, di cui è capitano. Quest'anno, non ha saltato un minuto in campo ed è anche grazie a lui che la squadra è riuscita a trovare la salvezza dopo la promozione della scorsa stagione. “Dalla Fiorentina con Bernardeschi alla mia vita in C, so bene cosa voglio e cosa ho sbagliato”