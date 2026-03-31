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l'intervista

Panatti, pendolare a Ospitaletto: "200 km tra casa e campo"

Valentino Della Casa
@Foto Ufficio Stampa Ospitaletto

200 kilometri al giorno per allenarsi con l'Ospitaletto, di cui è capitano. Quest'anno, non ha saltato un minuto in campo ed è anche grazie a lui che la squadra è riuscita a trovare la salvezza dopo la promozione della scorsa stagione. “Dalla Fiorentina con Bernardeschi alla mia vita in C, so bene cosa voglio e cosa ho sbagliato”

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