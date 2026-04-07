Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

L’eterna giovinezza di Casarini: "A Carpi mi diverto ancora"

Valentino Della Casa
@Foto Daniele Lugli

È nato come talento nel Bologna, ha giocato una Serie A diversa ma ora ama giocare nel Carpi, la squadra della sua città. “L'identità qui è tutto. Ho quasi 37 anni, non ho alcuna intenzione di smettere”. Quegli aneddoti su Di Vaio, Diamanti, Malesani e non solo…

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ