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l'intervista

Cutolo, ds da promozione: "Con l’Arezzo ho imparato un ruolo nuovo"

Valentino Della Casa

Dopo aver smesso di fare il giocatore proprio ad Arezzo, Cutolo ha scelto di intraprendere la carriera di direttore sportivo: “Ho avuto grandi maestri, ma sul campo sto imparando tantissime cose”. Dalla tecnologia all'emozione delle trattative, dalla gestione del gruppo alla festa per il club che ritrova la B dopo vent'anni

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