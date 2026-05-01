Auriletto, gavetta e testa: "Benedette le seconde squadre"

Il difensore e capitano del Renate sta vivendo un sogno in nerazzurro: “Vivremo i playoff nazionali senza pressione, ma con ambizione”. L'ex Torino spiega il gap tra Primavera e Serie C e cosa possa servire ai giovani per fare davvero il salto di qualità
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