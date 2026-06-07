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Io bambino nel rogo del Ballarin

Stefano Rausei

Stefano Rausei

Stefano Rausei oggi è un chirurgo, direttore di reparto nel Servizio sanitario nazionale. 45 anni fa era un bambino che, assieme alla sua famiglia, andava a vedere una partita di calcio e si ritrovava coinvolto in una delle tragedie più grandi successe in uno stadio italiano. Il racconto che segue è tratto dal libro "L'estremo del minimo. Anatomia del buon senso"  (Luca Sossella editore), in libreria dal 27 maggio scorso.

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