Io bambino nel rogo del Ballarin

Stefano Rausei oggi è un chirurgo, direttore di reparto nel Servizio sanitario nazionale. 45 anni fa era un bambino che, assieme alla sua famiglia, andava a vedere una partita di calcio e si ritrovava coinvolto in una delle tragedie più grandi successe in uno stadio italiano. Il racconto che segue è tratto dal libro "L'estremo del minimo. Anatomia del buon senso" (Luca Sossella editore), in libreria dal 27 maggio scorso.