Dietro al successo dell'Ascoli c'è anche lui, il direttore sportivo Matteo Patti: ha 42 anni e “tantissimo da imparare. Mi sento ancora all'inizio ma già da quando avevo vent'anni sapevo che questa sarebbe stata la mia strada”. Merito di un grande maestro. E adesso si aprono le porte della Serie B
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