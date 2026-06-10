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l'intervista

Alla scoperta di Matteo Patti, ds dell'Ascoli tornato in B: "Devo tutto a Walter Sabatini"

Valentino Della Casa

Dietro al successo dell'Ascoli c'è anche lui, il direttore sportivo Matteo Patti: ha 42 anni e “tantissimo da imparare. Mi sento ancora all'inizio ma già da quando avevo vent'anni sapevo che questa sarebbe stata la mia strada”. Merito di un grande maestro. E adesso si aprono le porte della Serie B

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