Canotto gonfia Perugia: "Con Gaucci è cambiato tutto"

Dopo tre mesi e mezzo pieni di difficoltà, l'esterno riparte da Perugia dopo un'estate in cui sembrava in partenza. “Il ritorno di Gaucci e l'arrivo di Diana ha cambiato molte cose, se non tutte”, dice. Ha già segnato tre gol, punta alla Serie B “che mi merito. Come questa piazza che si sta risvegliando”
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