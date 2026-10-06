Canotto gonfia Perugia: "Con Gaucci è cambiato tutto"

Dopo tre mesi e mezzo pieni di difficoltà, l'esterno riparte da Perugia dopo un'estate in cui sembrava in partenza. “Il ritorno di Gaucci e l'arrivo di Diana ha cambiato molte cose, se non tutte”, dice. Ha già segnato tre gol, punta alla Serie B “che mi merito. Come questa piazza che si sta risvegliando”