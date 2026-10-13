La 'Potenzaland' di Tisci: "Inaspettata, ma non insperata"

“Quanto mi è servita la gavetta”, Ivan Tisci non nasconde il suo percorso e anzi lo mostra con orgoglio: l'allenatore del Potenza sta vivendo un inizio di stagione esaltante e lo rivendica. “Non posso dire che fosse aspettato, ma nemmeno che sia una sorpresa. La Serie B? Aspettiamo, ma crediamoci. Ho capito molto dai miei errori”
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