La 'Potenzaland' di Tisci: "Inaspettata, ma non insperata"

“Quanto mi è servita la gavetta”, Ivan Tisci non nasconde il suo percorso e anzi lo mostra con orgoglio: l'allenatore del Potenza sta vivendo un inizio di stagione esaltante e lo rivendica. “Non posso dire che fosse aspettato, ma nemmeno che sia una sorpresa. La Serie B? Aspettiamo, ma crediamoci. Ho capito molto dai miei errori”