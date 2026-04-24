La Serie C è ancora il laboratorio del talento: 11 giovani italiani pronti al grande salto

Quando mancano pochi giorni all’inizio dei playoff, il campionato di Serie C raccoglie le indicazioni di una stagione che ha messo in mostra diversi giovani di prospettiva. Sono parecchi gli italiani che si sono messi in luce nel campionato di terza serie e che ora sono pronti a movimentare il mercato. Questa una selezione di undici giocatori italiani tra i più interessanti