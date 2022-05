1/10 ©LaPresse

Verdetti definitivi in Serie D dove, tranne nel Girone G, si conoscono già le squadre che lasceranno i dilettanti. Nell’ultima giornata hanno conquistato la promozione in Serie C l'Arzignano nel Girone C, il Rimini nel Girone D e la Gelbison nel Girone I che si sono aggiunte alle già promosse Novara, Sangiuliano City, San Donato Tavarnelle, Recanatese e Audace Cerignola. Da definire soltanto la vincente del girone G, dove mancano tre giornate alla conclusone. In testa c’è Giugliano 8 punti di vantaggio



Ecco di seguito tutte le promosse in C