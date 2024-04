I biancocelesti stanno seguendo con grande interesse l'attaccante classe 2000 che durante questa stagione ha realizzato 21 gol. Richieste elevate del Panathinaikos, che chiede almeno 15 milioni di euro. Operazione non facile, sul calciatore ci sono anche Sporting CP, Eintracht e Stoccarda

Il nuovo nome per l'attacco della Lazio è Fotis Ioannidis. I biancocelesti stanno seguendo con grande attezione il calciatore classe 2000 del Panathinaikos, che piaceva già la scorsa estate ma che nella stagione in corso è esploso mettendo a segno 21 gol. La richiesta economica per l'attaccante greco, che la Lazio ha visto anche dal vivo, è di almeno 15 milioni: su di lui c'è l'interesse anche di Sporting CP, Eintracht e Stoccarda. Operazione complicata, ma potrebbe arrivare dalla Grecia l'erede di Immobile.