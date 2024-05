Laporta non avrebbe gradito le parole dell'allenatore in conferenza stampa pre partita contro l'Almeria, dove ha detto che sarà difficile competere nella prossima stagione a causa della situazione economica del club. Rafa Marquez favorito per la panchina

Non c'è pace per il Barcellona. Dopo l'annuncio dell'addio di Xavi stesso a gennaio e il recente dietrofront di aprile, ora Laporta sembrerebbe intenzionato a chiudere il rapporto, è quanto scrive in Spagna Mundo Deportivo. Laporta non avrebbe gradito le parole dell'allenatore in conferenza stampa pre partita contro l'Almeria, dove ha detto che sarà difficile competere nella prossima stagione a causa della situazione economica del club , il che renderà ancor più complicato rafforzare la squadra rispetto ad altre epoche con maggiore solidità finanziaria.

Rafa Marquez il candidato numero uno

Le parole "incriminate" di Xavi risalgono alla conferenza della vigilia rispetto all'ultima gara di campionato contro l'Almeria. Post partita, invece, aveva smorzato la polemica: "Il rapporto non è cambiato, sappiamo che la situazione non è facile e stiamo lavorando per ribaltarla, ho soltanto detto che la situazione economica non è delle migliori e stiamo lavorando per rafforzarci in vista della prossima stagione". Ma il divorzio sembra vicino, e il nome per sostituirlo è quello di un altro grande ex del club, Rafa Marquez, attualmente alla guida delle giovanili blaugrana.