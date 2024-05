Negli ultimi giorni si era creato uno spiraglio per la prosecuzione del rapporto, ora la porta si chiude nuovamente, come confermato dallo stesso allenatore: "Ci sono stati altri colloqui, ma non siamo riusciti a raggiungere un accordo. Una stagione senza titoli con il Bayern non è una stagione soddisfacente"

"Se si dovesse sintetizzare la stagione in una frase, si potrebbe ovviamente dire che una stagione senza titoli con il Bayern non è una stagione soddisfacente - ha analizzato Tuchel -. Il nostro bottino di punti sarebbe stato sufficiente per vincere il titolo in nove delle ultime undici stagioni. Abbiamo anche avuto gravi problemi di infortuni e, in Coppa di Germania, c'è stata una prestazione molto deludente. In Champions League è stato tutto perfetto fino all'88' minuto della semifinale col Real, ma non ci sottrarremo alle nostre responsabilità".