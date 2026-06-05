Milan, lo sfogo di Leao: "Ho giocato infortunato e in un ruolo non mio"

Rafael Leao ha concesso un'intervista a Sport Tv in cui ha parlato della stagione appena terminata con il Milan: "E' stato logorante giocare 4-5 mesi infortunato e in una posizione non mia. Non sono stato messo nelle condizioni di poter fare la differenza"
In una lunga intervista a Sport Tv (rete televisiva via cavo e satellitare portoghese), Rafael Leao ha analizzato quella che è stata la stagione sua e del Milan, culminata con il quinto posto in classifica e la qualificazione in Champions League sfumata all'ultima giornata: "E’ stata dura perché non ci siamo qualificati in Champions. Non penso di essere stato messo nelle condizioni di giocare nella posizione più adatta per poter fare la differenza. Il sistema di gioco non mi è stato d'aiuto. E poi ho giocato 4/5 mesi infortunato, con questa sorta di tendinite. Ecco perché sono arrivato stanchissimo a fine stagione...".
Leao sul futuro: "Premier o Liga per valorizzare il mio talento"
"Sento di aver bisogno di una nuova sfida – ha continuato Leao -, in Italia ho già vinto. La Premier League o la Liga spagnola sono campionati che mi piacciono molto. Se dovesse esserci l'opportunità di giocarci sarei molto felice, perché penso che valorizzerebbero di più il mio talento. L'Arabia? Non mi vedo ad andare in Arabia adesso, troppo presto". Sul suo futuro, l'attaccante del Milan aveva già parlato qualche giorno fa sempre a Sport Tv: "Penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. Ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento. Dopo il Mondiale studierò le migliori opzioni per il futuro della mia carriera, per continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo".