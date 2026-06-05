Milan, lo sfogo di Leao: "Ho giocato infortunato e in un ruolo non mio"

Rafael Leao ha concesso un'intervista a Sport Tv in cui ha parlato della stagione appena terminata con il Milan: "E' stato logorante giocare 4-5 mesi infortunato e in una posizione non mia. Non sono stato messo nelle condizioni di poter fare la differenza"

In una lunga intervista a Sport Tv (rete televisiva via cavo e satellitare portoghese), Rafael Leao ha analizzato quella che è stata la stagione sua e del Milan, culminata con il quinto posto in classifica e la qualificazione in Champions League sfumata all'ultima giornata: "E’ stata dura perché non ci siamo qualificati in Champions. Non penso di essere stato messo nelle condizioni di giocare nella posizione più adatta per poter fare la differenza. Il sistema di gioco non mi è stato d'aiuto. E poi ho giocato 4/5 mesi infortunato, con questa sorta di tendinite. Ecco perché sono arrivato stanchissimo a fine stagione...".