Qui tutta la giornata live di sabato 6 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- La Juventus insiste per Brahim Diaz e Dibu Martinez
- Como, sondaggio per Cambiaso
- Milan, le ultime news sul nuovo allenatore
- Inter, su Calha c'è il Fenerbahce. Stankovic vuole restare
- Fiorentina-Grosso, contratto biennale. Aquilani verso il Sassuolo
- Marotta: "Palestra piace a tanti, anche all'Inter"
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Situazione allenatori squadra per squadra
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
Grosso-Fiorentina, i dettagli del contratto
Salutato Vanoli, la Fiorentina si prepara a puntare su Grosso. L'allenatore italiano si è liberato dal Sassuolo e ora si legherà al club viola per due stagioni. Non resta che aspettare la firma e l'ufficialità
Fiorentina, ufficiale l'addio a Vanoli
La Fiorentina ripartirà da Fabio Grosso, manca solo l'ufficialità. Il club viola, infatti, ha annunciato l'addio di Paolo Vanoli: "La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra"
Tottenham, ufficiale Robertson
Il Tottenham ha ufficializzato l'acquisto di Andy Robertson. Il terzino scozzese era svincolato dopo l'addio al Liverpool e la prossima stagione giocherà nella squadra allenata da De Zerbi
Genoa, ufficiale il rinnovo di Bijlow
Il Genoa ha rinnovato il contratto di Justin Bijlow. Il portiere, arrivato in Italia lo scorso gennaio, ha firmato un contratto con il club rossoblù fino al 2029
Genoa, un rinnovo importante adesso è ufficialeVai al contenuto
Inter, esercitato il diritto di controriscatto per Aleksandar Stanković
Aleksandar Stanković è di nuovo un giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha esercitato l'opzione di controriscatto dal Club Brugge, dove ha giocato in prestito nel corso della stagione 2025/26. Il classe 2005 ha firmato un contratto fino al 2031
Malinovskyi in Turchia, adesso è ufficiale
Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Trabzonspor: sul sito del club turco è arrivata l'ufficialità dell'arrivo dell'ormai ex centrocampista del Genoa. Per l'ucraino un contratto triennale
Malinovskyi, è ufficiale la nuova destinazione dell'ex GenoaVai al contenuto
Besiktas, Italiano è arrivato a Istanbul
Dopo aver lasciato il Bologna, Vincenzo Italiano è arrivato a Istanbul, dove si prepara a diventare il nuovo allenatore del Besiktas. Il club turco ha annunciato ufficialmente l'inizio della trattativa con l'allenatore, che firmerà un contratto biennale