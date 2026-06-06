La Fiorentina ripartirà da Fabio Grosso, manca solo l'ufficialità. Il club viola, infatti, ha annunciato l'addio di Paolo Vanoli: "La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra"