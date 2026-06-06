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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di sabato 6 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero

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Calciomercato, le news di oggi

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Grosso-Fiorentina, i dettagli del contratto

Salutato Vanoli, la Fiorentina si prepara a puntare su Grosso. L'allenatore italiano si è liberato dal Sassuolo e ora si legherà al club viola per due stagioni. Non resta che aspettare la firma e l'ufficialità

Fiorentina, ufficiale l'addio a Vanoli

La Fiorentina ripartirà da Fabio Grosso, manca solo l'ufficialità. Il club viola, infatti, ha annunciato l'addio di Paolo Vanoli: "La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra"

Tottenham, ufficiale Robertson

Il Tottenham ha ufficializzato l'acquisto di Andy Robertson. Il terzino scozzese era svincolato dopo l'addio al Liverpool e la prossima stagione giocherà nella squadra allenata da De Zerbi

Genoa, ufficiale il rinnovo di Bijlow

Il Genoa ha rinnovato il contratto di Justin Bijlow. Il portiere, arrivato in Italia lo scorso gennaio, ha firmato un contratto con il club rossoblù fino al 2029

Genoa, un rinnovo importante adesso è ufficiale

Genoa, un rinnovo importante adesso è ufficiale

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Inter, esercitato il diritto di controriscatto per Aleksandar Stanković

Aleksandar Stanković è di nuovo un giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha esercitato l'opzione di controriscatto dal Club Brugge, dove ha giocato in prestito nel corso della stagione 2025/26. Il classe 2005 ha firmato un contratto fino al 2031

Malinovskyi in Turchia, adesso è ufficiale

Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Trabzonspor: sul sito del club turco è arrivata l'ufficialità dell'arrivo dell'ormai ex centrocampista del Genoa. Per l'ucraino un contratto triennale

Malinovskyi, è ufficiale la nuova destinazione dell'ex Genoa

Malinovskyi, è ufficiale la nuova destinazione dell'ex Genoa

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Besiktas, Italiano è arrivato a Istanbul

Dopo aver lasciato il Bologna, Vincenzo Italiano è arrivato a Istanbul, dove si prepara a diventare il nuovo allenatore del Besiktas. Il club turco ha annunciato ufficialmente l'inizio della trattativa con l'allenatore, che firmerà un contratto biennale

Calciomercato: Altre Notizie

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