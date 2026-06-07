Il tour dell’Originale è ripartito dalla Sardegna, come l’estate scorsa. È Olbia la prima tappa toccata da Bonan, Di Marzio e Fayna, che da lunedì 8 giugno si sposteranno a Golfo Aranci per la diretta delle 5 puntate della seconda settimana. Calciomercato L’Originale va in onda LIVE su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio dal lunedì al venerdì alle 23