La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Fabio Grosso in panchina. Per l'ex Sassuolo un contratto fino al 2028, prende il posto di Paolo Vanoli. "Ringrazio la società per questa opportunità, sono felice e non vedo l'ora di iniziare. Arrivo in un club prestigioso", le prime parole di Grosso da nuovo allenatore viola

Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina . Dopo il corteggiamento delle ultime settimane, ora è ufficiale . Firma un contratto fino al 30 giugno 2028 . Grosso rende il posto di Paolo Vanoli che aveva risolto il contratto con il club viola dopo la salvezza della scorsa stagione. Due anni al Sassuolo , uno in Serie B - con la promozione con cinque giornate d'anticipo - e uno in Serie A con l'undicesimo posto conquistato. Adesso la nuova avventura in viola.

Le prime parole di Grosso

"Ringrazio tutta la società, in particolare il presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità", queste le prime parole di Fabio Grosso da nuovo allenatore della Fiorentina. "Sono consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Non vedo l'ora di iniziare", ha concluso poi Grosso dicendosi pronto per la nuova sfida.

"Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina - ha ribadito infine il presidente della Fiorentina Giuseppe B. Commisso - Fabio è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti".