Glasner al Milan? L'allenatore: "Per accettare un nuovo club deve essere tutto perfetto"milan
Oliver Glasner torna a parlare del proprio futuro e delle voci che lo accostano al Milan. L'ex allenatore del Crystal Palace non si sbilancia ma lascia una porta socchiusa: la scelta della prossima squadra dipenderà da condizioni precise: "Per essere pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto"
Dopo le voci che vedono Oliver Glasner come candidato principale per la panchina del Milan, è stato lo stesso allenatore a parlare del proprio futuro senza confermare né smentire. "È molto bello che, da quando ho annunciato la fine del mio contratto con il Crystal Palace, i media mi abbiano collegato con quasi tutti i club. Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò", ha dichiarato Glasner ai quotidiani austriaci Kronen e Oberösterreichischen Nachrichten. "Per essere finalmente pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto. Bisogna avere una buona sensazione: se non c’è, non si fa nulla".
L'Austria vuole tenere Rangnick
Intanto, sempre dall'Austria, arrivano segnali chiari anche per quanto riguarda il nome di Ralf Rangnick, altro allenatore accostato al Milan per il possibile ruolo di direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio austriaca, Josef Pröll, ha ribadito la volontà di trattenere l’allenatore almeno fino agli Europei, sottolineando come il dialogo sia già stato avviato da tempo: "Abbiamo avuto molte discussioni e vogliamo trattenerlo fino agli Europei. Conosce bene le nostre risorse. Ora la decisione spetta a lui", ha dichiarato a margine dell'intervallo della gara di qualificazione ai Mondiali femminili tra Austria e Slovenia.