Dopo le voci che vedono Oliver Glasner come candidato principale per la panchina del Milan, è stato lo stesso allenatore a parlare del proprio futuro senza confermare né smentire. "È molto bello che, da quando ho annunciato la fine del mio contratto con il Crystal Palace, i media mi abbiano collegato con quasi tutti i club. Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò", ha dichiarato Glasner ai quotidiani austriaci Kronen e Oberösterreichischen Nachrichten. "Per essere finalmente pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto. Bisogna avere una buona sensazione: se non c’è, non si fa nulla".