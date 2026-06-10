DIbu Martinez è sempre più vicino alla Juventus. Il portiere argentino, come abbiamo raccontato, ha raggiunto l'accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagna in Inghilterra. Ora però la Juve dovrà trattare il prezzo con l'Aston Villa, con la società piemontese è disposta a pagare un minimo indennizo per il cartellino di Martinez (che non è in scadenza ma vorrebbe liberarsi per trasferirsi in Italia). Le parti stanno lavorando per trovare le migliori condizioni di uscita.