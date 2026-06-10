I bianconeri continuano a trattare con l'Aston Villa per il Dibu Martinez. L'accordo sulla base di un contratto triennale con il portiere c'è, ora la Juve proverà a pagare un indennizzo minimo per il suo cartellino. Si lavora a oltranza anche per Sorloth
DIbu Martinez è sempre più vicino alla Juventus. Il portiere argentino, come abbiamo raccontato, ha raggiunto l'accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagna in Inghilterra. Ora però la Juve dovrà trattare il prezzo con l'Aston Villa, con la società piemontese è disposta a pagare un minimo indennizo per il cartellino di Martinez (che non è in scadenza ma vorrebbe liberarsi per trasferirsi in Italia). Le parti stanno lavorando per trovare le migliori condizioni di uscita.
Si lavora a oltranza per lui e Sorloth
I bianconeri continuano a lavorare, oltre che per il Dibu Martinez, anche per Sorloth. L'attaccante norvegese è l'obiettivo più vicino per l'attacco, con la Juventus che ha già l'ok del giocatore e sta trattando con l'Atletico Madrid il costo del cartellino (che i piemontesi valutano 25 milioni di euro, 30 bonus compresi).