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Juventus, Damien Comolli (AD) è in discussione. Le news di oggi live

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Giornata di lavoro intenso per Comolli e il suo staff ieri, ma si continuano a registrare indiscrezioni molto forti, che la nostra redazione ritiene credibili, a proposito di movimenti che porteranno a nuovi cambiamenti in società. La posizione dell’AD è in discussione, riunioni in corso: gli aggiornamenti LIVE

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Comolli da un anno alla Juve

Comolli ha fatto il suo ingresso nella dirigenza Juve a giugno 2025  con il ruolo di General Director con responsabilità dell’Area Sportiva maschile e delle Direzioni Marketing e Commerciale. Attualmente ricopre la carica di Chief Executive Officer.

Comolli-Juve, il punto della situazione

Con Valentina Mariani il punto sulla situazione: nonostante il lavoro degli ultimi giorni, soprattutto sul mercato, la posizione di Comolli sarebbe tornata in discussione

Cosa sappiamo finora:

Ci sono notizie piuttosto contraddittorie che riguardano la Juventus nelle ultime ore, o forse solo apparentemente tali. Da una parte, registriamo una grande attività da parte dell’amministratore delegato Damien Comolli, del dt Francois Modesto e del ds Marco Ottolini, nell’ambito delle trattative di mercato. Anche ieri giornata pienissima per loro, sia sul fronte possibili acquisti, sia sul fronte cessioni, alcune delle quali da fare entro il 30 giugno per questioni di bilancio. Proprio i limiti imposti dagli accordi (peraltro in corso di definizione) con Uefa per il fair play finanziario, sono oggetto di riunioni ed incontri piuttosto fitti, perché in questo senso sarà un mercato molto difficile per i bianconeri

Ma a fronte di questa solidità e forte attività dello staff dirigenziale, sia pure con una convivenza quanto meno da affinare in termini di vedute con lo staff tecnico e dunque con l’allenatore Luciano Spalletti, continuiamo a registrare indiscrezioni molto forti - che la nostra redazione ritiene credibili - a proposito di movimenti che porteranno a nuovi cambiamenti in società, con un forte impegno proprio in queste ore da parte della proprietà del Club. Non abbiamo ulteriori dettagli in questo senso, ma al termine di una serie di riunioni anche nella giornata di ieri, è nuovamente in discussione la posizione di Damien Comolli alla guida della Juventus per le prossime stagioni. Seguiremo ovviamente l’evoluzione di queste notizie nel corso della giornata.

Juve, torna in discussione la posizione di Comolli

Giornata di lavoro intenso per Comolli ieri, anche sul fronte mercato, ma si continuano a registrare indiscrezioni molto forti, che la nostra redazione ritiene credibili, a proposito di movimenti che porteranno a nuovi cambiamenti in società. La posizione dell’AD è in discussione, riunioni in corso: gli aggiornamenti LIVE qui nel nostro liveblog e su Sky Sport 24

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