Juventus, Damien Comolli (AD) è in discussione. Le news di oggi live

Ci sono notizie piuttosto contraddittorie che riguardano la Juventus nelle ultime ore, o forse solo apparentemente tali. Da una parte, registriamo una grande attività da parte dell’amministratore delegato Damien Comolli, del dt Francois Modesto e del ds Marco Ottolini, nell’ambito delle trattative di mercato. Anche ieri giornata pienissima per loro, sia sul fronte possibili acquisti, sia sul fronte cessioni, alcune delle quali da fare entro il 30 giugno per questioni di bilancio. Proprio i limiti imposti dagli accordi (peraltro in corso di definizione) con Uefa per il fair play finanziario, sono oggetto di riunioni ed incontri piuttosto fitti, perché in questo senso sarà un mercato molto difficile per i bianconeri