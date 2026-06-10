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Juventus, idea Lucumí: primi sondaggi con il Bologna. Calciomercato news

Calciomercato

I bianconeri puntano al difensore del Bologna, fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano ha una clausola da 28 milioni di euro che scade a metà luglio e i rossoblù sono pronti ormai a vederlo partire questa estate

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La Juventus punta a Lucumí. Primi sondaggi dei bianconeri per il difensore, fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano del Bologna è un'idea concreta, con il club rossoblù che ha già metabolizzato una sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno.

La clausola e i movimenti in difesa della Juve

La Juventus potrebbe eventualmente affondare il colpo senza trattare con il Bologna. Lucumi, infatti, ha una clausola da 28 milioni di euro che scade a metà luglio. Resta da capire se i bianconeri la sfrutteranno per il suo trasferimento a Torino oppure preferiranno trattare con i rossoblù. 

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