La Juventus è pronta a ripartire da Giovanni Carnevali. Damien Comolli non sarà più l'amministratore delegato e John Elkann ha deciso di puntare sull'ormai ex Sassuolo. I bianconeri sono in attesa di condividere nella giornata di lunedì 15 giugno tutte le trattative avviate dal direttore sportivo Ottolini - e condivise da Spalletti - che riguardano il Dibu Martinez, Sorloth, Lucumi e Kolo Muani per capire se continuare ad accelerare o meno su questi obiettivi. Nel mentre, Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse e sta continuando a lavorare in condivisione con Spalletti.