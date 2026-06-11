Calciomercato Juve, si attende Carnevali: Dibu Martinez resta il prescelto per la portacalciomercato
I bianconeri si preparano ad accogliere Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. In attesa di condividere con lui gli obiettivi di mercato (Sorloth, Kolo Muani e Lucumi), rimane il Dibu Martinez il prescelto per la porta mentre la Juve tiene viva la pista Oblak come piano B
La Juventus è pronta a ripartire da Giovanni Carnevali. Damien Comolli non sarà più l'amministratore delegato e John Elkann ha deciso di puntare sull'ormai ex Sassuolo. I bianconeri sono in attesa di condividere nella giornata di lunedì 15 giugno tutte le trattative avviate dal direttore sportivo Ottolini - e condivise da Spalletti - che riguardano il Dibu Martinez, Sorloth, Lucumi e Kolo Muani per capire se continuare ad accelerare o meno su questi obiettivi. Nel mentre, Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse e sta continuando a lavorare in condivisione con Spalletti.
Dibu il prescelto per la porta, Oblak il piano B
Per quanto riguarda il discorso legato al portiere che arriverà in bianconero, la Juventus ha già un accordo con il Dibu Martinez e sta trattando con l'Aston Villa per pagare un indennizzo minimo per il cartellino dell'argentino più bonus. Carnevali sta già lavorando sotto traccia per questo obiettivo. Il Dibu ha l'ok di Spalletti e vuole solo la Juve, tanto da essersi già mosso per cercare casa a Torino. In contemporanea, tuttavia, i bianconeri hanno tenuto aperto anche il canale che porta a Oblak dell'Atletico Madrid come possibile piano B, in caso l'Aston Villa pretendesse troppo per Martinez.