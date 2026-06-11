Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato Juve, si attende Carnevali: Dibu Martinez resta il prescelto per la porta

calciomercato

I bianconeri si preparano ad accogliere Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. In attesa di condividere con lui gli obiettivi di mercato (Sorloth, Kolo Muani e Lucumi), rimane il Dibu Martinez il prescelto per la porta mentre la Juve tiene viva la pista Oblak come piano B

JUVE, COMOLLI NON SARA' PIU' L'AD: ARRIVA CARNEVALI

La Juventus è pronta a ripartire da Giovanni Carnevali. Damien Comolli non sarà più l'amministratore delegato e John Elkann ha deciso di puntare sull'ormai ex Sassuolo. I bianconeri sono in attesa di condividere nella giornata di lunedì 15 giugno tutte le trattative avviate dal direttore sportivo Ottolini - e condivise da Spalletti - che riguardano il Dibu Martinez, Sorloth, Lucumi e Kolo Muani per capire se continuare ad accelerare o meno su questi obiettivi. Nel mentre, Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse e sta continuando a lavorare in condivisione con Spalletti.

Dibu il prescelto per la porta, Oblak il piano B

Per quanto riguarda il discorso legato al portiere che arriverà in bianconero, la Juventus ha già un accordo con il Dibu Martinez e sta trattando con l'Aston Villa per pagare un indennizzo minimo per il cartellino dell'argentino più bonus. Carnevali sta già lavorando sotto traccia per questo obiettivo. Il Dibu ha l'ok di Spalletti e vuole solo la Juve, tanto da essersi già mosso per cercare casa a Torino. In contemporanea, tuttavia, i bianconeri hanno tenuto aperto anche il canale che porta a Oblak dell'Atletico Madrid come possibile piano B, in caso l'Aston Villa pretendesse troppo per Martinez. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Juve, si attende Carnevali: Dibu il prescelto

calciomercato

I bianconeri si preparano ad accogliere Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. In...

Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di giovedì 11 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Inter, su Frattesi ci sono Nottingham e Napoli

Calciomercato

Il centrocampista italiano continua ad avere estimatori, sia in Italia che all'estero. Su di lui...

Milan, Glasner è il favorito per la panchina

Calciomercato

Il Milan continua il casting per il nuovo allenatore e non solo. Per la panchina il favorito...

Juve-Dibu, si tratta con l'Aston Villa il prezzo

Calciomercato

I bianconeri continuano a trattare con l'Aston Villa per il Dibu Martinez. L'accordo sulla base...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE