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Juventus, le news di calciomercato LIVE: primo giorno di lavoro per Carnevali

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Il nuovo amministratore delegato della Juventus è arrivato nella serata di ieri a Torino e ha dormito al J Hotel. In mattinata i primi incontro alla Continassa: inizia il suo mandato da Ad e Direttore generale bianconero. Qui tutti gli aggiornamenti e le news, anche di calciomercato

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

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In corso le prime riunioni

Giovanni Carnevali già al lavoro da stamattina: in corso le prime riunioni, e tanti sono i temi da affrontare: dal mercato al bilancio, fino ai paletti finanziari Uefa da rispettare. Il punto con Paolo Aghemo

Il punto sul mercato Juve

Con Valentina Mariani il punto sulle strategie e gli obiettivi di mercato della Juventus con l'arrivo di Giovanni Carnevali

L'attacco e le uscite

Poi occhi all’attacco (Sorloth e Kolo Muani sono già stati approvati da Spalletti) e al centrocampo. Uno degli obiettivi sarà monetizzare al meglio dal mercato in uscita, per poter poi reinvestire per quello in entrata.

Dibu Martinez primo obiettivo per la porta

Le strategie di mercato, almeno in questa fase iniziale, non cambieranno radicalmente. L’attenzione è prima di tutto rivolta al portiere, con il ‘Dibu’ Martinez sempre al centro dei discorsi dei bianconeri: la Juve punta a chiudere la trattativa con l’Aston Villa per il giocatore che ha già accettato la destinazione. Si lavora a un indennizzo minimo per l’acquisto a titolo definitivo dell’argentino

Le news di calciomercato LIVE

Qui tutti gli aggiornamenti sul calciomercato in diretta, con tutte le trattative e le notizie di oggi

Calciomercato LIVE: news, trattative e indiscrezioni di oggi in diretta

Calciomercato LIVE: news, trattative e indiscrezioni di oggi in diretta

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Prime riunioni e primi vertici di mercato

Prime riunioni per il nuovo dirigente bianconero, per incontrare e conoscere il mondo Juve, ma subito anche i primi vertici di mercato per concordare le strategie

Carnevali al lavoro alla Continassa

Dalla sede della Juventus il nostro Paolo Aghemo ci racconta queste prime ore di lavoro di Giovanni Carnevali, tra primi passi nel mondo bianconero e ovviamente gli impegni, a breve, di calciomercato

Juve, iniziata l'era Carnevali

Primo giorno di lavoro alla Continassa per il nuovo Amministratore delegato e Direttore generale della Juventus. Carnevali è arrivato ieri in serata a Torino, ha dormito al J Hotel e ora sta affrontando i suoi primi impegni. Qui tutte le news e gli aggiornamenti live

Calciomercato: Altre Notizie

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