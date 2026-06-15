Juventus, le news di calciomercato LIVE: primo giorno di lavoro per Carnevali
Il nuovo amministratore delegato della Juventus è arrivato nella serata di ieri a Torino e ha dormito al J Hotel. In mattinata i primi incontro alla Continassa: inizia il suo mandato da Ad e Direttore generale bianconero. Qui tutti gli aggiornamenti e le news, anche di calciomercato
In corso le prime riunioni
Giovanni Carnevali già al lavoro da stamattina: in corso le prime riunioni, e tanti sono i temi da affrontare: dal mercato al bilancio, fino ai paletti finanziari Uefa da rispettare. Il punto con Paolo Aghemo
Il punto sul mercato Juve
Con Valentina Mariani il punto sulle strategie e gli obiettivi di mercato della Juventus con l'arrivo di Giovanni Carnevali
L'attacco e le uscite
Poi occhi all’attacco (Sorloth e Kolo Muani sono già stati approvati da Spalletti) e al centrocampo. Uno degli obiettivi sarà monetizzare al meglio dal mercato in uscita, per poter poi reinvestire per quello in entrata.
Dibu Martinez primo obiettivo per la porta
Le strategie di mercato, almeno in questa fase iniziale, non cambieranno radicalmente. L’attenzione è prima di tutto rivolta al portiere, con il ‘Dibu’ Martinez sempre al centro dei discorsi dei bianconeri: la Juve punta a chiudere la trattativa con l’Aston Villa per il giocatore che ha già accettato la destinazione. Si lavora a un indennizzo minimo per l’acquisto a titolo definitivo dell’argentino
Le news di calciomercato LIVE
Qui tutti gli aggiornamenti sul calciomercato in diretta, con tutte le trattative e le notizie di oggi
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Prime riunioni e primi vertici di mercato
Prime riunioni per il nuovo dirigente bianconero, per incontrare e conoscere il mondo Juve, ma subito anche i primi vertici di mercato per concordare le strategie
Carnevali al lavoro alla Continassa
Dalla sede della Juventus il nostro Paolo Aghemo ci racconta queste prime ore di lavoro di Giovanni Carnevali, tra primi passi nel mondo bianconero e ovviamente gli impegni, a breve, di calciomercato
Juve, iniziata l'era Carnevali
Primo giorno di lavoro alla Continassa per il nuovo Amministratore delegato e Direttore generale della Juventus. Carnevali è arrivato ieri in serata a Torino, ha dormito al J Hotel e ora sta affrontando i suoi primi impegni. Qui tutte le news e gli aggiornamenti live