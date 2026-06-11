Tra metodo e rivoluzione: un’idea chiamata Glasner
Oliver Glasner è uno degli allenatori più riconoscibili della scuola austriaco-tedesca: intensità, aggressione, verticalità. Dall’Austria alla Bundesliga fino alla Premier League, ha costruito squadre capaci di cambiare identità e risultati, vincendo in Europa con l’Eintracht e lasciando un segno profondo al Crystal Palace, tra trofei e rivoluzioni tattiche. E non a caso il suo nome è entrato nel radar del Milan...
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