Tra metodo e rivoluzione: un’idea chiamata Glasner

Oliver Glasner è uno degli allenatori più riconoscibili della scuola austriaco-tedesca: intensità, aggressione, verticalità. Dall’Austria alla Bundesliga fino alla Premier League, ha costruito squadre capaci di cambiare identità e risultati, vincendo in Europa con l’Eintracht e lasciando un segno profondo al Crystal Palace, tra trofei e rivoluzioni tattiche. E non a caso il suo nome è entrato nel radar del Milan...