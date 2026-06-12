Dall'allenatore al nuovo direttore sportivo: dopo il quinto posto in classifica e il mancato accesso alla prossima Champions League, il Milan è pronto a ripartire. Per la panchina resiste il nome di Jaissle, mentre come ds piace Ozek

Dopo gli addii di Allegri e Tare, il Milan continua la sua ricerca di un nuovo allenatore e direttore sportivo. Per la panchina dei rossoneri, resiste il nome di Jaissle, ex allenatore del Salisburgo, ora all'Al-Ahli. Il tedesco, però, non è l'unico nome in lista, che continua a sondare diverse possibilità.